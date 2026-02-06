FOTO | Captan a Camila Andrade en romántica escapada con nueva pareja - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez reveló una imagen de la exparticipante de Fiebre de Baile en el aeropuerto, en compañía de un hombre con quien tendría una relación desde finales del 2025.

Tras su participación en la final de Fiebre de Baile, Camila Andrade se concentró en su vida personal, especialmente en su nuevo romance.

Cecilia Gutiérrez compartió una imagen en la que captaron a la modelo junto a un hombre, quien sería su nueva pareja, esperando en el aeropuerto.

“Camila Andrade rumbo a Río con su nueva pareja”, escribió.

El romance se dio a conocer durante los últimos capítulo de Fiebre de Baile, cuando la propia Andrade le envió cariñosos saludos an un hombre que identificó como "el rucio", aunque ella no ha querida revelar su nombre.

¿Quién es la nueva pareja de Cami Andrade?

La actual pareja de Camila Andrade es Jorge Yungue, un empresario inmobiliario chileno de 34 años con quien antes ya había tenido un romance.

El hombre es oriundo de Talca y la relación con la exMiss Chile habría comenzado a finales de 2025, luego de un mediático quiebre que protagonizó.

De hecho, el Año Nuevo lo pasaron juntos, también con un viaje que tuvo como destino a Brasil.