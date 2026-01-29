 “Disfrutando”: Camila Andrade confirmó romance con “El Rucio” y generó opiniones divididas en su familia - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 16:34

“Disfrutando”: Camila Andrade confirmó romance con “El Rucio” y generó opiniones divididas en su familia

Nancy Mora, madre de Camila Andrade, aseguró que lo conoce y está "aprobado", mientras que su hermano fue más tajante.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este miércoles, Camila Andrade rompió el silencio en el último capítulo de Fiebre de Baile y confirmó tener un romance con "El Rucio", justo en el momento en que su familia se encontraba en el estudio.

La confesión generó opiniones divididas entre Nancy Mora, madre de Camila, y Patricio, su hermano, por lo que la ex Miss Chile quedó en shock.

¿Qué dijo Camila Andrade?

"Estaba scrolleando y me topé con una foto de 'El Rucio' y contigo al lado", dijo Diana Bolocco, a lo que Cami Andrade respondió entre risas: "Yo creo que era inteligencia artificial".

Sin embargo, Diana fue tajante e insistió: "¿En qué etapa de la relación estamos?", lo que permitió que la ex Miss Chile se sincerara y revelara: "Al comienzo, disfrutando".

En esa misma línea, nuestra animadora no perdió la oportunidad y fue directamente a entrevistar a Nancy, quien ya conoció a la nueva pareja de su hija.

"¿Lo aprobó?", preguntó Diana, mientras que la madre de Camila respondió: "Sí. Lo aprobé".

Pero la situación no quedó ahí, puesto que Patricio Andrade lanzó los dardos y sentenció: "Lo conozco, pero no está aprobado todavía".

Diana le preguntó qué aspectos eran necesarios para obtener su aprobación, por lo que el hermano de Camila Andrade fue claro y concluyó: "Ganarse al hermano primero, tiene que ser un hombre caballero con mi hermana".

Finalmente, es importante recordar que en los últimos días Adriana Barrientos aseguró que Camila Andrade estaba en una relación con Jorge Yungue, hijo de un empresario multimillonario oriundo de Talca.

Revive el capítulo de Fiebre de Baile:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026