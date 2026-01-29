“Disfrutando”: Camila Andrade confirmó romance con “El Rucio” y generó opiniones divididas en su familia - Chilevisión

Nancy Mora, madre de Camila Andrade, aseguró que lo conoce y está "aprobado", mientras que su hermano fue más tajante.

Durante la noche de este miércoles, Camila Andrade rompió el silencio en el último capítulo de Fiebre de Baile y confirmó tener un romance con "El Rucio", justo en el momento en que su familia se encontraba en el estudio.

La confesión generó opiniones divididas entre Nancy Mora, madre de Camila, y Patricio, su hermano, por lo que la ex Miss Chile quedó en shock.

¿Qué dijo Camila Andrade?

"Estaba scrolleando y me topé con una foto de 'El Rucio' y contigo al lado", dijo Diana Bolocco, a lo que Cami Andrade respondió entre risas: "Yo creo que era inteligencia artificial".

Sin embargo, Diana fue tajante e insistió: "¿En qué etapa de la relación estamos?", lo que permitió que la ex Miss Chile se sincerara y revelara: "Al comienzo, disfrutando".

En esa misma línea, nuestra animadora no perdió la oportunidad y fue directamente a entrevistar a Nancy, quien ya conoció a la nueva pareja de su hija.

"¿Lo aprobó?", preguntó Diana, mientras que la madre de Camila respondió: "Sí. Lo aprobé".

Pero la situación no quedó ahí, puesto que Patricio Andrade lanzó los dardos y sentenció: "Lo conozco, pero no está aprobado todavía".

Diana le preguntó qué aspectos eran necesarios para obtener su aprobación, por lo que el hermano de Camila Andrade fue claro y concluyó: "Ganarse al hermano primero, tiene que ser un hombre caballero con mi hermana".

Finalmente, es importante recordar que en los últimos días Adriana Barrientos aseguró que Camila Andrade estaba en una relación con Jorge Yungue, hijo de un empresario multimillonario oriundo de Talca.

Revive el capítulo de Fiebre de Baile: