"Él quedó destruido": Revelan polémico motivo de quiebre anterior entre Camila Andrade y su actual pareja - Chilevisión

27/01/2026 19:29

"Él quedó destruido": Revelan polémico motivo de quiebre anterior entre Camila Andrade y su actual pareja

Adriana Barrientos aseguró que esta sería la razón por la cual la familia de Jorge Yungue no estaría contenta con esta relación que mantendría con Camila Andrade.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Adriana Barrientos reveló que Camila Andrade estaría en una relación con Jorge Yungue, empresario inmobiliario que fue su expareja y aseguró que la familia de él no estaría contenta con esta noticia.

La negativa de la familia de Yungue se debería a que tanto él como Andrade enfrentarían un complejo pasado, marcado por una situación que habría afectado emocionalmente a Yungue.

¿Qué pasó entre Camila Andrade y Jorge Yungue?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, un internauta expresó a través de redes sociales: "A la familia (de Jorge) no le gusta por el historial de la Camila".

Al respecto, Hugo Valencia preguntó a qué se refería y Adriana Barrientos respondió: "La Camila lo dejó a él en una oportunidad por otro cabro y él quedó totalmente destruido; pasaron meses y el chico no se recuperaba".

En esa misma línea, Barrientos aseguró que Camila Andrade y Francisco Kaminski habían intentado retomar su relación en diciembre, pero no se concretó y dentro de ese contexto, ella habría viajado a una viña y a Brasil junto a Jorge Yungue.

Finalmente, Kaminski se enteró de esta relación en vivo y concluyó: "No me interesa, amiguita (...) No me llames más, por favor, al aire, menos para cosas que no me importan, gracias".

