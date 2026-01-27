 “La familia de él no está muy contenta”: Revelan que Camila Andrade está en una nueva relación con una expareja - Chilevisión
27/01/2026 15:34

“La familia de él no está muy contenta”: Revelan que Camila Andrade está en una nueva relación con una expareja

Se trata del hijo de un empresario inmobiliario multimillonario y oriundo de Talca.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Adriana Barrientos reveló que Camila Andrade se encuentra en una relación amorosa con una de sus exparejas y entregó todos los detalles.

Según el relato de Barrientos, la ex Miss Chile se fue de viaje a una viña ubicada en la región de O'Higgins, donde ambos se sacaron fotografías en el mismo lugar y al mismo tiempo.

¿Quién es la nueva pareja de Camila Andrade?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos aseguró: "Es oriundo de Talca, 34 años. Ellos ya habían tenido una relación antes, esto es una vuelta, de hecho. Yo tengo entendido que la familia de él no está muy contenta, de hecho".

En esa misma línea, agregó: "Cuando Camila a él lo dejó, este chiquillo quedó devastado; es como prácticamente el hombre que toda la vida es el incondicional de Camila Andrade".

"Pertenece al rubro de la inmobiliaria; él trabaja para su familia. El padre es empresario, es multimillonario de Talca y la verdad es que tienen un muy buen pasar económico", detalló Barrientos.

La ex Gran Hermano habría ido a esta viña el pasado 28 de diciembre, y se fotografiaron en el mismo lugar. 

"La Camila lo dejó a él en una oportunidad por otro cabro y él quedó totalmente destruido; pasaron meses y el chico no se recuperaba", concluyó finalmente la panelista.

Revisa las imágenes:

