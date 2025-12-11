 “No lo voy a aceptar de nadie”: Evaluación de Edymar Acevedo desató fuerte enojo de Camila Andrade - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 10:44

“No lo voy a aceptar de nadie”: Evaluación de Edymar Acevedo desató fuerte enojo de Camila Andrade

La bailarina de Fiebre de Baile no quedó conforme con los comentarios de la maestra tras su presentación y se enfrascaron en una discusión con permanentes interrupciones y acusaciones de falta de respeto.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Camila Andrade y la maestra Edymar Acevedo protagonizaron una acalorada discusión en el capítulo de eliminación de Fiebre de Baile

El problema comenzó al momento de la evaluación del jurado, ya que la participante no quedó conforme con la evaluación de la maestra, quien pidió verla interpretando otros ritmos, lo que desencadenó un áspero intercambio.

Te faltó (ser) más muñeca y no vi lo que yo quería. Eso no quiere decir que no hayas progresado. No dije ‘eres la peor, no has progresado’”, señaló la experta. 

Pero ese comentario hizo despertar el enojo de Andrade quien interrumpió a la jurado para aclarar su punto: Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo dije que estaba de acuerdo con Vasco con que yo si he tenido distintos tipos de presentaciones”.

“No estás respetando una opinión y no es primera vez que pasa y lo conversamos”, acotó Edymar Acevedo.

“Perdón, pero es primera vez que he tenido un feedback… Perdón, ¿puedo hablar?”, alcanzó a responder Andrade.

La maestra volvió a interrumpir con un rotundo no, puedo hablar yo. Con mucho respeto, Camila, yo te busqué”, despertando la furia de Andrade.

“Es que si usted me hace callar, eso no es respeto, maestra, perdóneme que le diga. Primera vez en mi vida que alguien en televisión me hace callar y eso yo no lo voy a aceptar de nadie. Eso sí me afecta”, reclamó. 

El descargo de Camila Andrade 

Luego de la discusión con la maestra Edymar Acevedo y su posterior eliminación, Camila Andrade hizo un descargo a través de las redes sociales de Chilevisión.

“No me sentí muy cómoda. Me sentí pasada a llevar con el último comentario de la maestra Edymar porque sentí que me faltó el respeto cuando me hizo callar”, reconoció. 

De todas formar destacó que “es súper positivo cuando se enfrenta desde el diálogo con respeto”, aunque recalcó que ”he tenido mi evolución, pero me molesta que alguien me haga callar”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Lo último

Lo más visto

“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

11/12/2025

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.

11/12/2025

¡Tras conflicto con el jurado! Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

11/12/2025

Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada

Los expertos en desinformación hicieron un llamado a chequear datos y evitar imprecisiones, sobre todo en épocas de campaña electoral.

10/12/2025