“No lo voy a aceptar de nadie”: Evaluación de Edymar Acevedo desató fuerte enojo de Camila Andrade - Chilevisión

La bailarina de Fiebre de Baile no quedó conforme con los comentarios de la maestra tras su presentación y se enfrascaron en una discusión con permanentes interrupciones y acusaciones de falta de respeto.

Camila Andrade y la maestra Edymar Acevedo protagonizaron una acalorada discusión en el capítulo de eliminación de Fiebre de Baile.

El problema comenzó al momento de la evaluación del jurado, ya que la participante no quedó conforme con la evaluación de la maestra, quien pidió verla interpretando otros ritmos, lo que desencadenó un áspero intercambio.

“Te faltó (ser) más muñeca y no vi lo que yo quería. Eso no quiere decir que no hayas progresado. No dije ‘eres la peor, no has progresado’”, señaló la experta.

Pero ese comentario hizo despertar el enojo de Andrade quien interrumpió a la jurado para aclarar su punto: “Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo dije que estaba de acuerdo con Vasco con que yo si he tenido distintos tipos de presentaciones”.

“No estás respetando una opinión y no es primera vez que pasa y lo conversamos”, acotó Edymar Acevedo.

“Perdón, pero es primera vez que he tenido un feedback… Perdón, ¿puedo hablar?”, alcanzó a responder Andrade.

La maestra volvió a interrumpir con un rotundo “no, puedo hablar yo. Con mucho respeto, Camila, yo te busqué”, despertando la furia de Andrade.

“Es que si usted me hace callar, eso no es respeto, maestra, perdóneme que le diga. Primera vez en mi vida que alguien en televisión me hace callar y eso yo no lo voy a aceptar de nadie. Eso sí me afecta”, reclamó.

El descargo de Camila Andrade

Luego de la discusión con la maestra Edymar Acevedo y su posterior eliminación, Camila Andrade hizo un descargo a través de las redes sociales de Chilevisión.

“No me sentí muy cómoda. Me sentí pasada a llevar con el último comentario de la maestra Edymar porque sentí que me faltó el respeto cuando me hizo callar”, reconoció.

De todas formar destacó que “es súper positivo cuando se enfrenta desde el diálogo con respeto”, aunque recalcó que ”he tenido mi evolución, pero me molesta que alguien me haga callar”.