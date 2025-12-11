PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026 - Chilevisión

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.
El 2026 traerá importantes novedades gracias a la Reforma Previsional que contempla la ampliación del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a un nuevo grupo de beneficiarios.
Este aporte estatal incrementó de $224 mil a $250 mil, con un ajuste que se aplicará de manera gradual, dependiendo de la edad de cada pensionado.
En esa línea, el próximo año habrá un nuevo grupo que podrá acceder al beneficio, cumpliendo con ciertos requisitos.
Los primeros beneficias en recibir el nuevo monto de $250 mil de la PGU fueron los adultos mayores de 82 años o más, desde el 1 de septiembre de 2025 .
Pueden acceder a la PGU aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: