Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile: Se fue tras pelea con el jurado en vivo - Chilevisión

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

La noche de este miércoles se vivió una nueva jornada de eliminación en Fiebre de Baile, donde Camila Andrade y Francisco Reyes se vieron las caras luego de obtener las calificaciones más bajas del capítulo.

Mientras la primera ofreció una colorida coreografía al ritmo de Barbie Girl de Aqua, el segundo rindió un homenaje a su padre y sacó lágrimas entre sus compañeros al interpretar Suspicious Mind de Elvis Presley.

En una semana clave para el programa, pues la próxima semana tendrá lugar el esperado regreso del aquadance, finalmente fue Camila Andrade quien debió abandonar la competencia.

"Con un total de 26 puntos, nota 7 de la maestra Edimar... Camila lo hiciste increíble, gracias por haberte dado la oportundiad de haber venido, nos encantó tenerte y esperamos verte en el repechaje", expresó Diana al momento de la deliberación.

El áspero cruce entre Andrade y Edymar

La noche no estuvo exenta de controversia para la modelo. Inmediatamente después de su presentación protagonizó un cruce con la maestra Edymar Acevedo, quien la instó a "salir de su zona de confort".

La evaluadora pidió "algo fogoso, puede ser un tango, no sólo un reggeaton… me gustaría porque es una exponente buena del baile, entonces estoy diciéndolo que puede más, no sé por qué no aceptan cuando uno le dice de buena manera".

El comentario no fue del agrado de Andrade, quien luego contestó: "Usted me hace callar, eso no es respeto maestra, perdóname que le diga. Primera vez en televisión que alguien me hace callar".