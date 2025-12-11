 “Tengo videos”: Cecilia Gutiérrez impactó a Pamela Díaz con desconocida infidelidad del espectáculo - Chilevisión
11/12/2025 11:12

“Tengo videos”: Cecilia Gutiérrez impactó a Pamela Díaz con desconocida infidelidad del espectáculo

La panelista de Primer Plano aseguró que tiene información de un famoso que habría sido infiel a su pareja. "Me han llegado cosas, a veces me quedo callada nomás", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Gutiérrez fue la reciente invitada del programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, donde sorprendió a la animadora con una desconocida infidelidad en el espectáculo chileno.

Durante la entrevista, Díaz le consultó a Gutiérrez si ha ocultado una infidelidad que comprometa a un famoso de su círculo cercano.

"Me han llegado cosas, a veces me quedo callada nomás", reconoció la panelista de Primer Plano. "Me han llegado videos y no los publico porque no está súper claro, la foto está media borrosa y va a dar el derecho a la duda, y otros para qué", agregó.

La desconocida infidelidad que descolocó a Pamela Díaz

En ese contexto, la comunicadora señaló que "tengo videos de una persona muy conocida que estaba siendo infiel". Ante esto, Pamela le preguntó: "¿La conozco? ¿Me cae bien?", y Cecilia indicó que "sí".

Ante el asombro de La Fiera, la periodista le recordó: "Te conté, pero se te olvidó. Te conté cuando fuimos a almorzar".

"¿Pero todavía no sale a la luz?", insistió confundida Pamela. "No creo que salga a la luz, yo creo que estás pensando en otra cosa", dijo Cecilia.

Al darse cuenta que Díaz no recordaba la conversación, Gutiérrez escribió el nombre del famoso en su celular y se lo acercó a la cara.

"¡Aaay, sí! No lo muestres. Ahí queda la cag..., ni siquiera es el escándalo de la semana, quedaría para esa persona, conociéndolo...", alcanzó a decir Pamela. "Le destruyo la vida", completó la periodista.

