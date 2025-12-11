Elección Presidencial 2025: Estas son las excusas válidas para no votar este domingo 14 de diciembre - Chilevisión

Quienes estén habilitados para votar y no lo hagan arriesgan una multa económica de entre $35.000 hasta $103.000. Revisa cómo puedes excusarte de votar este domingo.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025 para elegir al próximo mandatario del país.

En esta oportunidad el voto es obligatorio y quienes no asistan a ejercer su voto arriesgan una multa de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir, quiénes no cumplan con su deber tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000.

Excusas válidad para no votar este 14 de diciembre

De acuerdo a la ley, las excusas válidas para no votar este 14 diciembre en la egunda vuelta de la Elección Presidencial 2025 son:

Encontrarse enfermo

Estar ausentes del país o en un lugar a más de 200 kilómetros del local de votación correspondiente

No poder cumplir con la obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado

¿Cómo excusarse por no votar en las Elecciones 2025?

En caso de que el elector o electora este a más de 200 kilómetros de su local de votación, debe dejar una constancia en Carabineros exclusivamente el mismo día de la elección.

Luego, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección, momento en el que deberás probar que estabas a más de 200 kilómetros a través de una constancia en Carabineros.

Para ello es fundamental guardar el comprobante de dicha constancia para presentarlo en caso de ser citado.