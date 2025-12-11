“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo - Chilevisión

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

Disley Ramos reapareció en redes sociales tras la supuesta agresión que habría recibido en una fiesta nocturna en Santiago.

A través de Instagram, la influencer respondió a una persona que criticó su contenido y la calificó de "ordinaria" y "choriza".

"¿Por qué tan ordinaria, será necesario tanto garabato? Pensé que eras más decente, eres igual que la (Ignacia) Michelson, qué lamentable", emplazó la usuaria al que prefirió ocultar su identidad.

La respuesta de Disley Ramos a usuaria que la trató de "ordinaria"

Disley Ramos contestó con un extenso texto en sus historias a la seguidora: "Este tipo de mensajes, cada vez que subo humor, llegan de señoras nuevas que me siguen de ahora".

"Sé que no fue tan en mala como otras señoras que son muy ofensivas y vulgares por eso puse este que es más piola, y lo quiero aprovechar para que sepan que no voy a cambiar porque así soy, es mi contenido y es lo que me hizo conocida: el humor", agregó.

Asimismo, remarcó que "no me hice famosa por un reality, cómo les explico que a mí no me interesa el reality. Por eso no me verán aclarando cosas, dando entrevistas de alguien ni nombrando a alguien fuera".

"Yo ingresé porque me pagaron y que, por lo cierto, me pagaron muy bien. Lo que yo hago es este contenido y por eso tengo la gente que tengo en mis redes sociales", agregó.

"Quiero decirles, por último, a todas esas señoras obsesivas con desearme el mal que no me va a ir mal, porque sé que soy buena persona y a las buenas personas siempre nos va bien. Véanlo con el paso del tiempo y verán quién triunfa realmente", cerró.

La supuesta agresión a Disley Ramos en fiesta nocturna

Esta semana, varios portales reportaron que exparticipante de Top Chef VIP habría sido víctima de una agresión en una fiesta.

Según consignó el medio Maldita Farándula, la presunta agresión habría sido protagonizada por la maquilladora Andi de la Barra, actual pareja del exnovio de Disley, Tomás Trucco. "Testigos insisten en que la mujer habría golpeado con puños a Disley Ramos en medio del público", señaló el mencionado portal.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas se ha referido directamente al tema.

Revisa el descargo acá: