Venezolano cuestionó la Navidad chilena y dejó la grande en TikTok: “¿En qué momento bailamos?” - Chilevisión

El humorista radicado en Chile, Ysrael Rodríguez, desató varias reacciones tras cuestionar las celebraciones locales. "Me alegro de ser venezolano, nos independizamos de los gringos", afirmó.

Un comediante venezolano radicado en Chile desató varias reacciones en redes sociales tras cuestionar cómo se celebra la Navidad en el país.

A través de TikTok, el humorista Ysrael Rodríguez publicó un video titulado "Top 3. Cosas que no entiendo de las navidades en Chile".

"No pagan aguinaldo ni utilidades. Nunca entendí el concepto de la palabra utilidades, pero qué sabroso era decir 'coño, me pagaron las utilidades, vamos a comprar los regalitos'", partió diciendo.

En ese sentido, el hombre afirmó que "los chilenos tiran toda la carne a la parrilla en Fiestas Patrias, literalmente. Todo lo que es aguinaldo, utilidades y bonito extra, porque lo hiciste bien, fuiste un buen trabajador o lo que sea, lo hacen para Fiestas Patrias, cosa que está perfecto, pero, ¿y Navidad?".

Sin embargo, este punto es mediamente correcto, ya que hay empresas que sí entregan aguinaldo para las fiestas de fin de año. Incluso, existe un beneficio estatal destinado para pensionados y otro para funcionarios públicos.

La crítica de venezolano a la Navidad chilena

En segundo lugar, Rodríguez cuestionó que en Chile no exista "música navideña local".

"Los chilenos son un poco más anglo. Ya para estas fechas descongelan a Mariah Carey, saquemos el álbum de Navidad de Luis Miguel, los villancicos gringos en los centros comerciales, eso está muy bonito", planteó.

"Yo hoy me alegro de ser venezolano. Nos independizamos de los gringos, sacamos nuestra gaita, una algarabía, un folclor, me encanta. He pasado navidades con familias chilenas y es muy rico, pero, ¿en qué momento bailamos?", agregó.

Por último, al comediante también le llamó la atención que la Navidad chilena tiene un sentido más familiar, a diferencia del Año Nuevo, donde por lo general se elige salir de fiesta con amigos.

"Dirán que los venezolanos son un bullicio y una locura, sí, totalmente, pero todo con la familia. Yo estando en Venezuela si le dijera a mi mamá 'el 31 no lo voy a pasar con ustedes', esa mujer recibe el año con un infarto y yo con un ojo morado", cerró.

La publicación abrió el debate en TikTok y varios chilenos salieron a defender las tradiciones locales para estas fechas.

"En Chile se pasa la Navidad tranquila, no música, y somos felices", "entiende que Chile es diferente al Caribe, respeten" y "somos distintos, entiendan que deben adaptarse y punto", fueron parte de los comentarios.

Revisa el video acá: