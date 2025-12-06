Tras la fama: El antes y después de Lis Padilla, tiktoker que se viralizó con trend "son de amores" - Chilevisión

Las imágenes del antes y después de Lis Padilla, la tiktoker que se hizo viral con el trend “Son Amores”, generaron intenso debate en redes, donde usuarios divididos comentaron su evidente cambio físico.

La tiktoker Lis Padilla, conocida por saltar a la fama gracias al viral trend de “Son Amores”, volvió a encender las redes luego de que comenzaran a circular imágenes de su antes y después.

La comparación rápidamente generó conversación entre los usuarios, entre quienes apoyan su cambio físico y quienes la critican por su decisión.

Lo cierto es que Lis pasó de ser una creadora más dentro de TikTok a convertirse en un rostro ampliamente reconocido, acumulando miles de seguidores y presencia constante en las plataformas.

"No somos feas, somos pobres", "hasta se ve más joven", "todo en un año", "se hizo de nuevo", han sido algunos de los comentarios que ha recibido la joven con respecto a su cambio físico.

Mira su antes y después a continuación: