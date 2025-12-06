 Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | "Está acostumbrado": Peregrino llegó con su mascota en los hombros a Lo Vásquez Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda Decretan prisión preventiva para chofer de microbús que atropelló y mató a joven en Valparaíso Víctima tiene alzhéimer: Revelan nuevos registros de violento actuar de delincuentes en encerrona El cruel modus operandi de la mafia china: Secuestraban y apuñalaban compatriotas si no les pagaban
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/12/2025 07:46

Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda

La menor cayó a la piscina de su vivienda en Buin por causas que aún se investigan y, según el centro asistencial que la atendió, permaneció cerca de cinco minutos sumergida.

Publicado por Gabriela Valdés

Una niña de 11 años murió durante la tarde de este viernes tras caer a la piscina de su vivienda en la comuna de Buin.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 19:15 horas, cuando la menor salió al patio donde se encuentra la piscina y, por razones que aún se investigan, cayó al agua y perdió el conocimiento.

Al no obtener respuesta de su hija, los padres la trasladaron de inmediato al hospital de la comuna.

En el centro asistencial se informó que la niña estuvo cerca de cinco minutos sumergida, y a pesar de los esfuerzos médicos, la menor murió alrededor de las 21:00 horas.

Por otra parte, SIP de Carabineros se encuentra iniciando las primeras diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Tras la fama: El antes y después de Lis Padilla, tiktoker que se viralizó con trend "son de amores"

Las imágenes del antes y después de Lis Padilla, la tiktoker que se hizo viral con el trend “Son Amores”, generaron intenso debate en redes, donde usuarios divididos comentaron su evidente cambio físico.

06/12/2025

“Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas

La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

06/12/2025

Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...”

La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

06/12/2025

“Es súper radical”: Maite Orsini reapareció en público con impactante cambio de look

La diputada fue grabada mientras compartía con algunas personas y recibía una caja con productos.

05/12/2025