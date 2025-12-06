Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda - Chilevisión

La menor cayó a la piscina de su vivienda en Buin por causas que aún se investigan y, según el centro asistencial que la atendió, permaneció cerca de cinco minutos sumergida.

Una niña de 11 años murió durante la tarde de este viernes tras caer a la piscina de su vivienda en la comuna de Buin.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 19:15 horas, cuando la menor salió al patio donde se encuentra la piscina y, por razones que aún se investigan, cayó al agua y perdió el conocimiento.

Al no obtener respuesta de su hija, los padres la trasladaron de inmediato al hospital de la comuna.

En el centro asistencial se informó que la niña estuvo cerca de cinco minutos sumergida, y a pesar de los esfuerzos médicos, la menor murió alrededor de las 21:00 horas.

Por otra parte, SIP de Carabineros se encuentra iniciando las primeras diligencias para esclarecer las causas del accidente.