Pdte. Boric compartió con Santino, el niño que lloró al enterarse que se acaba su mandato - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric se reunió este viernes con Santino, el niño protagonista del video viral en el que llora al enterarse de que dejará su mandato.

A través de redes sociales, el jefe de Estado publicó un breve registro en el que comparte con el pequeño y su familia al interior del palacio de Gobierno.

El niño se reunió con el mandatario usando un traje verde pistacho y no escondió su emoción por el encuentro. "¡Por fin te pude conocer!", exclamó.

El mandatario, por su parte, escribió más tarde en el posteo: "Por fin nos pudimos conocer con Santino, que viajó a su familia desde San Pedro de la Paz a La Moneda. Una alegría recibirlos y poder conversar con ustedes".

El origen del viral de Santino, el niño que lloró al enterarse de que el pdte. Boric dejará el gobierno

En noviembre pasado, la mamá de Santino publicó un video en el que aparece el joven llorando al enterarse del fin de la administración de Gabriel Boric.

Fue tanto el alcance del posteo que el mandatario tomó cartas en el asunto y decidió llamar al niño, haciéndole una oferta que él no rechazó.

"Me llegó un video tuyo, en que me invitabas a tomar once. Así que te quiero retomar la oferta y yo invitarte a tomar once a La Moneda. Para que nos conozcamos y te pueda contar lo que estamos haciendo", dijo Boric en esa oportunidad.