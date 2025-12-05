“¡Me parece mucho!”: Karen Paola respondió a críticas tras retomar relación con Juan Pedro Verdier - Chilevisión

La cantante retomó su relación hace varias semanas; sin embargo, la críticas en redes sociales no pararon, por lo que laznó un duro descargo.

Este viernes, Karen Paola alzó la voz tras una serie de críticas que ha recibido en las últimas semanas a través de redes sociales por retomar su relación con Juan Pedro Verdier.

La pareja estuvo separada durante un tiempo y en ese periodo, Verdier ingresó a un reality show en Perú donde la exMekano viajó a reconquistarlo, lo que aumentó la cantidad de comentarios recibidos.

¿Qué dijo Karen Paola?

"No entiendo por qué tanto odio hacia mi persona. No les hice ni les estoy haciendo ningún daño", señaló Karen Paola a través de su cuenta de X.

En esa misma línea, agregó: "Gracias a Dios recuperé a mi familia y estamos bien los tres, fortaleciendo vínculos y aprendiendo día a día".

Debido a que han pasado muchas semanas y la cantante siguió recibiendo malos comentarios, reflexionó: "Me preocupa enormemente la gran capacidad que tienen de juzgar y crear imágenes en sus cabezas, haciéndolas totalmente ciertas y no hay más verdad que lo que ustedes opinen".

"¿Puedo caerles mal? ¡Obvio! Nadie es moneda de oro. Pero de ahí a convertirme en la persona que describen ¿Sin siquiera haber compartido conmigo un almuerzo? ¡Me parece mucho!", cerró.