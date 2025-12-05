 Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide formalizar a otras tres piezas claves en la investigación - Chilevisión
05/12/2025 13:24

Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide formalizar a otras tres piezas claves en la investigación

Se trata de dos conservador de bienes raíces y el dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Ltda, quienes habrían sido piezas claves en la operación de lavado de dinero de los pagos para conseguir fallos a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A petición de la Fiscalía Regional de Los Lagos, se realizará una nueva formalización en el marco de la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer ingresó una solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para Sergio Yaber, conservador de bienes raíces de Puente Alto, Yamil Najle Alée, conservador de bienes raíces de Chillán y Harold Pizarro Iturrieta, dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Ltda.

Los tres serían piezas claves en la operación de cobros, pagos y transferencias de dineros ligadas a en el cohecho a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

De acuerdo a lo que investiga el Ministerio Público, ellos fueron quienes permitieron lavar el dinero correspondiente al pago por las coimas para conseguir los fallos a favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en la disputa judicial contra Codelco.

Abogados en prisión preventiva 

Gonzalo Migueles, Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera se encuentran cumpliendo prisión preventiva, imputados por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.  

Entre los argumentos que entregó la jueza Patricia Ibacache, señaló que "la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". 

"Cualquier otra decisión podría significar un inminente peligro para la investigación", agregó sobre la influencia que tienen los abogados.

