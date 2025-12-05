 Último cara a cara entre Jara y Kast: Los 5 periodistas que conducirán el debate Anatel - Chilevisión
05/12/2025 11:24

Último debate presidencial 2025: Los 5 periodistas que conducirán el cara a cara entre Jara y Kast

Cinco periodistas representantes de los canales asociados de Anatel serán los encargados de conducir y realizar las preguntas en el último encuentro antes de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán un último encuentro cara a cara en el debate presidencial Anatel 2025, previo a la segunda vuelta de las Elecciones 2025

El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de una transmisión conjunta de los canales asociados en Anatel.

Los periodistas que conducirán el debate presidencial Anatel 2025

El debate presidencial Anatel 2025 para la segunda vuelta de las Elecciones 2025 estará conducido por cinco periodistas, representantes de los canales asociados.

  • Macarena Pizarro (Chilevisión)
  • Constanza Santa María (Mega)
  • Carolina Urrejola (TVN)
  • Julia Vial (TV+)
  • Iván Valenzuela (Canal 13)

¿Cómo y dónde ver el Debate Anatel 2025?

El debate presidencial Anatel 2025 se realizará este martes 9 de diciembre y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la señal abierta y online de Chilevisión, desde las 21:00 horas. 

También puedes seguir la transmisión y todos los detalles a través de la señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung). 

