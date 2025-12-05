 “No estoy exagerando”: La pregunta de Mauricio Israel que enmudeció al panel de Plan Perfecto - Chilevisión
05/12/2025 07:55

“No estoy exagerando”: La pregunta de Mauricio Israel que enmudeció al panel de Plan Perfecto

Tras la aparición de sus dos hijos en distintos capítulos de Primer Plano, el periodista tuvo una insólita pregunta alusiva al desempeño del capítulo. Así lo reveló Patricio Sotomayor.

Publicado por CHV Noticias

El periodista Patricio Sotomayor hizo una revelación en Plan Perfecto que dejó a nadie indiferente en el panel: Mauricio Israel le preguntó cómo le fue en rating a Primer Plano tras la aparición de él y su hijo en el programa.

Así lo reveló en el capítulo de ayer, donde contó con lujo de detalle una llamativa conversación que sostuvo con el comunicador. En ella le consultó sobre el desempeño del estelar frente a la competencia.

"Me dice 'oye, el domingo fue la final de Mundos Opuestos y a Primer Plano le fue muy bien...", comenzó diciendo. "Entonces me pregunta en un momento, ¿y cómo le fue?", agregó.

Esto causó sorpresa en los integrantes del franjeado, pues cabe recordar que dos de sus hijos acudieron al programa conducido por Julio César Rodríguez para hablar sobre sus carencias y el abandono de parte de Israel.

Mauricio Israel preguntó por el rating de su aparición

Pese a ello, al parecer el interés del locutor no estuvo en hacer una reflexión en torno a su responsabilidad parental sino que en el rating y en las repercusiones de la entrevista, y en el breve móvil que concedió a las afueras de su domicilio. 

"Entonces le digo, 'estamos hablando de tu hijo, del móvil'...", continuó Sotomayor, haciendo evidente su asombro. "Y él me dice: ¿Y el móvil? ¿Cómo le fue al móvil?"", replicó el conductor. 

"De verdad estoy graficando una conversación, no estoy exagerando nada. Primero no quería hablar, después convencimos que hablara, pero ahora anda con un abogado para todos lados", concluyó.

