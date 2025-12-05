Sismo remece a la Antártica chilena: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento telúrico se percibió en horas de esta mañana al noroeste de la Base Frei.

Durante la mañana de este viernes, se registró un sismo de magnitug 5.2 en la Antártica de Chile.

El movimiento telúrico se percibió en la región de Magallanes y la Antártica Chilena a las 07:50 horas, según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El epicentro tuvo lugar a 276.48 kilómetros al noroeste de la Base Frei, a 10 kilómetros de profundidad.

Hora Local: 2025/12/05 07:50:17, mag: 5.2, Lat: -60.27, Lon: -62.25, Prof: 10.0, Loc : 276.48 km al NO de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) December 5, 2025

SHOA descartó tsunami

Tras el temblor 5.2 registrado en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo magnitud 5.5, 276 km al NW de Base Frei, territorio chileno Antártico, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.