Sismo remece a la Antártica chilena: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

05/12/2025 08:07

Sismo remece a la Antártica chilena: Revisa magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se percibió en horas de esta mañana al noroeste de la Base Frei.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante la mañana de este viernes, se registró un sismo de magnitug 5.2 en la Antártica de Chile.

El movimiento telúrico se percibió en la región de Magallanes y la Antártica Chilena a las 07:50 horas, según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El epicentro tuvo lugar a 276.48 kilómetros al noroeste de la Base Frei, a 10 kilómetros de profundidad. 

SHOA descartó tsunami

Tras el temblor 5.2 registrado en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo magnitud 5.5, 276 km al NW de Base Frei, territorio chileno Antártico, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron. 

