Sismo 7.8 sacude a la región de Magallanes y de la Antártica - Chilevisión

10/10/2025 17:52

Sismo 7.8 sacude a la región de Magallanes y de la Antártica

El sismo se registró pasada las 17 horas de esta tarde a 262 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en la Antártida chilena.

Publicado por CHV Noticias

En horas de la tarde de este viernes se registró un sismo 7.8 en el Paso Drake, región de Magallanes y de la Antártica Chile.

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 17:29 horas

El epicentro se registró en 262 kilómetros al noroeste de la Base Frei, ubicada en la Antártica chilena. 

Estado de precaución para el territorio chileno

Debido a la magnitud del sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) estableció estado de precaución para el territorio Antártico chileno. 

Sin embargo, con el correr de los minutos, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada, informó la "cancelación total de amenaza de tsunami para las costas de Chile".

