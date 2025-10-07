 Fuerte sismo remece a Oceanía este martes: SHOA descarta tsunami en costas de Chile - Chilevisión
07/10/2025 09:15

Fuerte sismo remece a Oceanía este martes: SHOA descarta tsunami en costas de Chile

El movimiento telúrico e produjo a las 9:05 hora chilena y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de la ciudad de Lae, en la provincia de Morobe de Papúa Nueva Guinea.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) descartó esta mañana una alerta de tsunami para las costas de Chile tras un sismo registrado en Oceanía.

En concreto, el movimiento telúrico se percibió en Papúa Nueva Guinea, a 29 kilómetres al Oeste de la ciudad de Lae, la segunda más poblada de este país. La magnitud fue de 6.9.

"El sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", comunicaron desde el organismo a través de redes sociales.

No se han registrado heridos ni fallecidos

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), junto con otras entidades especializadas, han realizado un seguimiento en tiempo real de la actividad sísimica en el lugar.

Por otra parte, el sitio especializado VolcanoDiscovery también ha recopilado antecedentes para evaluar el impacto del temblor. De momento, no se han registrado heridos ni personas fallecidas.

“Si se encuentra en la zona, puede compartir su experiencia a través de nuestro sistema de reportes. Esta información ayuda a comprender mejor la magnitud real del evento”, indicaron en su plataforma.

