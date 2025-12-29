 Artista urbano sufrió fractura en su columna tras caída desde alturas - Chilevisión
29/12/2025 17:22

Artista urbano sufrió fractura en su columna tras caída desde alturas

Gianluca compartió la noticia con sus seguidores de redes sociales y contó que en vísperas de Navidad sufrió un accidente que lo obligó a ir de urgencia hasta un recinto asistencial.

Publicado por CHV Noticias

La Navidad fue un momento de recogimiento para muchas familias. Sin embargo, en caso del artista urbano Gianluca, pasó un gran susto por un accidente que lo llevó de urgencia al hospital. 

Si bien el hecho ocurrió el 24 de diciembre, en vísperar de Navidad, recién este lunes el cantante compartió detalles de lo que vivió. 

Según reveló, tuvo un accidente desde alturas que le provocó la fractura de una de las vértebras de su columna

“Esta Navidad fue distinta a todas… El día 24 de diciembre sufrí un accidente laboral, caí desde altura y me fracturé una vértebra de la columna”, contó en su cuenta de Instagram. 

Por suerte, el hecho no fue de gravedad y Gianluca contó que, tras ser atendido, pudo salir del recinto con normalidad. 

Gracias a Dios no necesité operación y pude salir caminando del hospital, lento pero seguro. Agradezco a todos los camilleros y la gente que me atendió ese día tan especial, siendo víspera de Navidad”, valoró. 

Finalmente, el artista urbano compartió una reflexión de cara al próximo año. Estos días han sido de descanso y reflexión, pensando en el presente y en qué depara el futuro. Quise darles esta actualización para que supieran en que estoy, y para decirles que nos mantengamos fuertes, 2026 vamos con todo”, comentó.

