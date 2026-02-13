EN VIVO | Festival en el Corazón de la Patagonia: Mira ACÁ la transmisión del show - Chilevisión

El festival tendrá música de Los Tres, Chaqueño Palavecino, Pimpinela y Amar Azul y en el humor estarán Melón y Melame junto a Paty Cofré y el Huaso Filomeno.

Este viernes 13 y sábado 14 de febrero Chilevisión llevará a la pantalla el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026.

El evento tendrá la animación de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, junto a Gino Costa con todos los detalles del backstage.

Los asistentes y televidentes podrán disfrutar de los shows de Los Tres, Chaqueño Palavecino, Pimpinela y Amar Azul.

Mientras que en el humor los encargados de poner las risas sobre el escenario serán Melón y Melame junto a Paty Cofré y el Huaso Filomeno.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Festival?

El Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026 se podrá ver en vivo por las pantallas de Chilevisión a partir de las 22:00 horas.

La Senal también se podrá ver completamente gratis de manera digital y en vivo a través la señal online y la app MiCHV.

También puedes verlo directamente AQUÍ: