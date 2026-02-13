 EN VIVO | Festival en el Corazón de la Patagonia: Mira ACÁ la transmisión del show - Chilevisión
13/02/2026 22:02

EN VIVO | Festival en el Corazón de la Patagonia: Mira ACÁ la transmisión del show

El festival tendrá música de Los Tres, Chaqueño Palavecino, Pimpinela y Amar Azul y en el humor estarán Melón y Melame junto a Paty Cofré y el Huaso Filomeno.

Publicado por Fernanda Valdenegro

 Este viernes 13 y sábado 14 de febrero Chilevisión llevará a la pantalla el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026.

El evento tendrá la animación de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, junto a Gino Costa con todos los detalles del backstage. 

Los asistentes y televidentes podrán disfrutar de los shows de Los Tres, Chaqueño Palavecino, Pimpinela y Amar Azul.

Mientras que en el humor los encargados de poner las risas sobre el escenario serán Melón y Melame junto a Paty Cofré y el Huaso Filomeno.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Festival?

El Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026  se podrá ver en vivo por las pantallas de Chilevisión a partir de las 22:00 horas.

La Senal también se podrá ver completamente gratis de manera digital y en vivo a través la señal online y la app MiCHV.

También puedes verlo directamente AQUÍ:

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026