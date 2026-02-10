Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026: Dónde y cómo ver el evento gratis por Chilevisión - Chilevisión

Este viernes 13 y sábado 14 de febrero, el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026 comenzará su espectáculo lleno de humor, música y toda la alegría del sur de Chile.

Con grandes artistas en el plano nacional e internacional, la convocatoria promete traer otro fin de semana lleno de emoción para compartir con toda la familia.

Cómo ver totalmente GRATIS el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026

Este verano, Chilevisión se estableció como el canal de festivales gracias a su amplia parrilla estival que ha incluido al Festival Violeta de San Carlos a inicios de enero y, recientemente, el Festival de Guadalupe del Carmen, el Festival de Las Condes o el Vibra-Fest de Parral.

Ahora, las pantallas de Chilevisión tendrán el placer de compartir para todo Chile las imperdibles presentaciones que compondrán al Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026.

Este evento será transmitido por la pantalla abierta de Chilevisión, después de CHV Noticias, durante este viernes 13 y sábado 14 de febrero.

Pero también podrás seguir el festival en vivo a través de nuestra señal online, la que puedes encontrar en nuesto sitio web chilevisión.cl.

Además, en nuestra aplicación MiCHV también tendremos una señal en vivo, la cual puedes descargar en tu dispositivo móvil y en tu SmartTV. Junto a ella, las plataformas digitales de Chilevisión también te mostrarán todo el contenido de este show.