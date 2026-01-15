¡Coyhaique 2026! Festival en el Corazón de la Patagonia llega a CHV con artistas y humoristas destacados - Chilevisión

Tal como dice su nombre, el Corazón de la Patagonia llega a la televisión abierta de la mano de Chilevisión mediante la transmisión del Festival de Coyhaique 2026.

Con una parrilla de artistas y humoristas que prometen encantar al público, este evento llega a nutrir la agenda festivalera que se ha tomado este verano.

Festival en el Corazón de la Patagonia

Este evento se realizará en la ciudad de Coyhaique los días viernes 13 y sábado 14 de febrero.

Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Gatica, quien en Contigo en la Mañana adelantó detalles del festival y destacó que viene acompañado de una feria de artesanía llamada Expo Patagonia, donde los habitantes despliegan todas sus tradiciones.

"Uno agradece estas instancias. Hace mucho tiempo queríamos posicionar nuestro corazón de la Patagonia (...) y en ese sentido estamos muy contentos de tener esta oportunidad", señaló el edil.

Además, este encuentro será conducido por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó.

Artistas del Festival de Coyhaique 2026

Viernes 13 de febrero

-Los Tres

-Melón y Melame junto a Paty Cofré

-Chaqueño Palavecino

Sábado 14 de febrero

-Pimpinela

-Huaso Filomeno

-Amar Azul