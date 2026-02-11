¡También en Smart TV! Cómo ver el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026 por MiCHV - Chilevisión

Este viernes 13 y sábado 14 de febrero se realizará el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026, evento que Chilevisión transmitirá por su señal abierta y todas sus plataformas digitales.

Esta versión del evento contará con la conducción de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, mientras que los artistas que se presentarán son: Los Tres, Chaqueño Palavecino, Pimpinela, Huaso Filomeno y Amar Azul.

¿Cómo ver el Festival de Coyhaique 2026 a través de MiCHV?

Para poder disfrutar del Festival en el Corazón de la Patagonia y todo el catálogo de MiCHV, solo debes buscar y descargar la aplicación desde la tienda oficial en tu celular o Smart TV, sea Google Play Store en Android o App Store en iPhone.

Luego, sin inscripción y de forma totalmente gratuita, encontrarás disponibles diversas señales EN VIVO, donde podrás sintonizar la transmisión del Festival de Coyhaique 2026.

Además del evento, podrás navegar por todo el catálogo ya disponible, donde encontrarás presentaciones diversos artistas en otros festivales que la señal ha transmitido, como el de Las Condes y Chanco.