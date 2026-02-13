 Coyhaique 2026: Descubre qué día se presentarán tus artistas favoritos en el Festival en el Corazón de la Patagonia - Chilevisión
Coyhaique 2026: Descubre qué día se presentarán tus artistas favoritos en el Festival en el Corazón de la Patagonia

La temporada festivalera de este verano continúa con un imperdible espectáculo en la región de Aysén. Revisa aquí qué artistas deslumbrarán a Chile este viernes 13 y sábado 14 de febrero.

Viernes 13 de febrero de 2026 | 13:13

El extremo sur del país tendrá dos días de fiesta con lo mejor del humor y la música nacional en Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026. Un evento imperdible que será transmitido por Chilevisión, el canal oficial de los festivales.

Además del brillante espectáculo que hará bailar a Chile durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de una feria de artesanía llamada Expo Patagonia.

La parrilla por días de Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026

Febrero agrega otro festival a su repertorio con Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026. Revisa qué día podrás disfrutar de tus artistas favoritos a continuación.

Viernes 13 de febrero

  • Los Tres
  • Melón y Melame junto a Paty Cofré
  • Chaqueño Palavecino

 Sábado 14 de febrero

  • Pimpinela
  • Huaso Filomeno
  • Amar Azul
