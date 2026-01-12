¡Éxito de sintonía! Festival de Violeta de San Carlos lideró rating del fin de semana - Chilevisión

El viernes por la noche, el Festival Violeta de San Carlos fue el encargado de abrir la temporada de festivales de verano televisados por Chilevisión, y lo hizo con gran éxito de sintonía. Además, repitió el liderazgo en la audiencia durante el segundo día del evento.

Durante sus dos jornadas de música y humor, el certamen que estuvo animado por Emilia Daiber y Julián Elfenbein se impuso cómodamente con un rating promedio de 602 mil personas.

En ese mismo horario (22:00 a 01:36 horas), Canal 13 obtuvo un promedio de 374 mil; Mega, 281 mil y TVN, 285 mil.

Próximamente, Chilevisión, la señal oficial de los festivales también transmitirá el Festival del Cantar Mexicano Chanco (23 y 24 de enero), el Festival de Las Condes (30 y 31 de enero), el Festival de la Patagonia (13 y 14 de febrero) y el Festival Vive el Folklore en Limache (19 y 20 de febrero).

Primer Plano cerró con broche de oro

El programa de farándula que conduce Julio César Rodríguez, una vez más fue el gran vencedor del bloque prime del domingo con un rating promedio de 488 mil personas.

En el mismo horario, Mega obtuvo 376 mil; Canal 13, 459 mil y TVN, 217 mil.

El espacio comenzó su capítulo con un homenaje al recientemente fallecido periodista de espectáculos Andrés Caniulef, y luego tuvo en el estudio a Dino Gordillo, quien dice haber sido bajado del Festival de Viña del Mar por una mano negra.