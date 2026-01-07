¿Quiénes son los animadores del Festival de Violeta de San Carlos que será transmitido por Chilevisión? - Chilevisión

Chilevisión, el canal de los festivales, estará a cargo de la transmisión del Festival de Violeta de San Carlos y contará con la participación de grandes artistas nacionales.

Este viernes 9 y sábado 10 de enero se llevará a cabo la decimonovena versión del evento que tendrá lugar en la Región del Ñuble, prometiendo dos jornadas de música y humor para toda la familia.

¿Quiénes son los animadores?

La conducción del Festival de Violeta de San Carlos estará a cargo de Emilia Daiber y Julián Elfenbein, quienes animarán al público de este gran evento desarrollado en la tierra de Violeta Parra.

¿Dónde ver el evento?

Recuerda que a partir de las 22:00 horas podrás disfrutar del certamen a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y en todas las plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación MiCHV.