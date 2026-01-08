¿Cuándo y a qué hora es el Festival de Violeta de San Carlos 2026 que transmite Chilevisión? - Chilevisión

La música y el humor se tomarán las pantallas de Chilevisión con dos imperdibles jornadas del Festival de Violeta 2026. A continuación, te contamos cuándo se realizará y a qué hora.

La decimonovena edición del festival de San Carlos mezclará grandes artistas nacionales, comediantes de alto nivel y bandas que harán bailar a la Región del Ñuble y a todo Chile.

¿En qué días se realizará el Festival de Violeta de San Carlos?

El hogar de Violeta Parra se prepara para recibir esta fiesta durante este viernes 9 y sábado 10 de enero. Instancia en la que todos podrán disfrutar del Festival de Violeta de San Carlos junto a Chilevisión.

A partir de las 22.00 horas, tanto las calles de San Carlos como las pantallas de CHV, serán testigos del primer festival del verano 2026.

No olvides que también puedes bailar y reírte con su incomparable parrilla desde las señales online disponibles en chilevisión.cl y nuestra aplicación MiCHV.

¿Quiénes son los humoristas invitados a este gran espectáculo?

Prepárate para disfrutar de los mejores comediantes nacionales, los que prometen sacar risas en estos dos días de fiesta en la tierra de la emblemática cantautora Violeta Parra.

Pancho del Sur será el encargado de abrir los fuegos humorísticos y sacar carcajadas durante el viernes 9 de enero. Mientras que Zip-Zup hará reír a toda la familia el sábado 10 de enero. ¡Dos rutinas imperdibles!