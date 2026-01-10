“Festival Violeta de San Carlos” debuta por Chilevisión liderando cómodamente - Chilevisión

La decimonovena versión del “Festival Violeta de San Carlos” se vivió anoche en vivo y en directo por Chilevisión con la conducción de Emilia Daiber y Julián Elfenbein, y las cifras de rating acompañaron toda la jornada.

En su debut, el certamen dedicado a su hija más ilustre, la cantautora nacional Violeta Parra, tuvo sobre su escenario a la banda tropical Noche de Brujas, el humorista Pancho del Sur y al cantante de música ranchera El Llanero de Ñuble, y lideró ampliamente con un promedio online 648 mil.

En su mismo horario (22:00 y 01:15 horas), Mega promedió 285 mil; Canal 13, 371 mil y TVN, 249 mil.

Artistas segunda jornada

Hoy, en su segunda jornada, estarán Natalino, el humorista Zip Zup y la cantante urbana, y participante de “Fiebre de Baile”, Princesa Alba. Gino Costa, en tanto, nuevamente será el encargado de mostrar todo lo que ocurra esta noche en el backstage.

El “Festival Violeta de San Carlos” fue el encargado de estrenar la temporada de festivales de verano en Chilevisión. Más adelante la señal también transmitirá el Festival del Cantar Mexicano Chanco 2026 (23 y 24 de enero), el Festival de Las Condes (30 y 31 de enero), el Festival de la Patagonia (13 y 14 de febrero) y el Festival Vive el Folklore en Limache (19 y 20 de febrero).