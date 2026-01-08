¡Confirmados! Estos son los artistas que se presentarán en el Festival de Violeta de San Carlos 2026 - Chilevisión

Este viernes 9 y sábado 10 de enero se realizará el Festival de Violeta de San Carlos 2026, evento que Chilevisión transmitirá por su señal abierta y todas sus plataformas digitales.

La señal televisiva se consolida este verano como el canal de los festivales, con una amplia variedad de eventos que se realizarán en los próximos meses y donde se presentarán artistas de talla mundial.

Artistas confirmados

La cumbia, el romanticismo y el pop chileno dirán presente en la versión 2026 del Festival de Violeta de San Carlos.

Noche de Brujas y su ritmo tropical harán bailar a todo el Estadio Municipal de San Carlos, junto con el estilo ranchero de El llanero de Ñuble.

Además, las baladas del trío nacional Natalino harán suspirar a los más románticos, en un evento que sumará brillo, ritmo y estilo con Princesa Alba.

Dónde ver GRATIS el Festival de San Carlos 2026

El Festival de Violeta, y toda la parrilla festivalera de Chilevisión, se transmitirá gratis y en vivo por nuestra señal abierta, además del sitio chilevisión.cl y nuestra aplicación MiCHV.

¿Quiénes animarán el Festival de Violeta 2026?

La conducción del Festival de Violeta de San Carlos estará a cargo de Emilia Daiber y Julián Elfenbein, quienes serán los encargados de guiar dos noches de música, humor y mucha energía.