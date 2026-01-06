¡Carcajadas aseguradas! Estos son los humoristas confirmados en el Festival de Violeta de San Carlos 2026 - Chilevisión

Este verano prepárate para disfrutar de la música y reír a carcajadas en el Festival de Violeta de San Carlos 2026. Evento que reunirá a grandes artistas nacionales durante dos días consecutivos.

Humor en San Carlos

El festival que se llevará a cabo en la tierra de la gran cantaurota Violeta Parra, tendrá de invitados a dos comediantes que prometen dos jornadas de risas aseguradas.

El viernes 9 de enero el humor estará a cargo de Pancho del Sur, mientras que el sábado 10 de enero prepárate para reír en familia junto a Zip-Zup.

¿A qué hora se emitirá el Festival de Violeta?

El evento que se realizará en la Región del Ñuble, será transmitido a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y plataformas digitales a partir de las 22:00 horas.