Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026: Cuándo y qué artistas se presentarán en el evento que transmite CHV - Chilevisión

En este verano repleto de festivales, celebraciones, música y humor, el Festival de Chanco no podía estar ausente. En su 35° versión, prometen tirar la casa por la ventana con un sorprendente listado de artistas.
Viernes 9 de enero de 2026 | 13:17
Este 23 y 24 de enero, Chilevisión transmitirá el Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026. Un evento tradicional que por primera vez llega a la televisión y que sorprenderá con sus artistas invitados.
El alcalde de la comuna, Marcelo Waddington, visitó Contigo en la Mañana y entregó detalles de esta celebración que será animada por JC Rodríguez y Dani Muñoz.
En la 35° versión de este festival, la parrilla de artistas y humoristas está de lujo:
Viernes 23
Sábado 24