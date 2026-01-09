 Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026: Cuándo y qué artistas se presentarán en el evento que transmite CHV - Chilevisión
Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026: Cuándo y qué artistas se presentarán en el evento que transmite CHV

En este verano repleto de festivales, celebraciones, música y humor, el Festival de Chanco no podía estar ausente. En su 35° versión, prometen tirar la casa por la ventana con un sorprendente listado de artistas.

Viernes 9 de enero de 2026 | 13:17

Este 23 y 24 de enero, Chilevisión transmitirá el Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026. Un evento tradicional que por primera vez llega a la televisión y que sorprenderá con sus artistas invitados.

El alcalde de la comuna, Marcelo Waddington, visitó Contigo en la Mañana y entregó detalles de esta celebración que será animada por JC Rodríguez y Dani Muñoz.

Artistas confirmados en Festival del Cantar Mexicano de Chanco 2026

En la 35° versión de este festival, la parrilla de artistas y humoristas está de lujo:

Viernes 23

  • Zúmbale Primo
  • Ricardo Badillo "El Mexicano"
  • Amar Azul

Sábado 24

  • La Descendencia Chilena
  • Nancho Parra
  • Amerika'n Sound

Conoce más detalles a continuación:

