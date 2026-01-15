Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026: Así puedes verlo totalmente GRATIS por Chilevisión - Chilevisión

Tras el éxito del Festival de Violeta de San Carlos 2026, Chilevisión continúa con su increíble parrilla programática, teniendo en el horizonte más cercano el Festival de Chanco 2026, el que promete llevar la música y el humor a todos los rincones del país.

La señal televisiva, como durante todo este verano, estará a cargo de transmitir los mejores festivales de todo el país, siendo esta cita en la Región del Maule con su cultura ranchera.

Cómo ver totalmente GRATIS el Festival de Guadalupe del Carmen

Para disfrutar del show exponente en la música mexicana en Chile, Chilevisión transmitirá EN VIVO el Festival de Guadalupe del Carmen.

En horario estelar, el viernes 23 y sábado 24 de enero, las pantallas de CHV emitirán para todo Chile el evento musical más entretenido y bailable de la Región del Maule.

Asimismo, este show puedes verlo también por la señal en vivo de chilevision.cl y la app MiCHV.

Si aún no descargas nuestra aplicación, recuerda que puedes hacerlo en tu celular y también en SmartTV.