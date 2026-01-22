Festival de Guadalupe del Carmen 2026: Así puedes conseguir tus entradas para el evento de Chanco - Chilevisión

Este viernes 23 y sábado 24 de enero, Chilevisión, la señal oficial de los festivales, volverá a compartir en sus plataformas lo mejor de la música ranchera en vivo e imperdibles rutinas de humor.

El exitoso Festival Guadalupe del Carmen 2026 promete dos noches inolvidables que se podrán disfrutar de manera presencial o en las pantallas de Chilevisión, y que harán bailar a toda la Región del Maule.

Cómo ir al Festival de Guadalupe del Carmen 2026

Para disfrutar de este show marcado por la música ranchera y las cumbias, debes comprar tu entrada en el sitio web de Passline.

Aunque los tickets para la noche de apertura del viernes 23 de enero están agotados, aún puedes disfrutar de la gran parrilla que habría la noche del sábado.

La jornada contará con las presentaciones de La Descendencia Chilena, Nancho Parra y Amerika’n Sound, artistas que cerrarán esa nueva edición del Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026 con broche de oro.

Cuáles son los precios de las entradas para el Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026

Estos son los dos sectores disponibles para quienes quieran disfrutar en vivo de la música mexicana: