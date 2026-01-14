¡La comedia llega con todo! Estos son los humoristas confirmados para Festival de Guadalupe del Carmen 2026 - Chilevisión

Todo Chile se prepara para una nueva e imperdible jornada en esta temporada de festivales.

Este viernes 23 y sábado 24 de enero, Chilevisión, el canal oficial de los festivales, transmitirá en sus señales los dos imperdibles días del Festival de Guadalupe del Carmen de Chanco 2026.

¡Y no solo es sobre música! Descubre quiénes son los encargados de hacerte reír en este evento.

Humoristas confirmados para el Festival de Chanco 2026

La 35° versión de esta gran fiesta de la Región del Maule se llenará de risas con dos humoristas de alto nivel.

El debutante de las carcajadas para el viernes 23 de enero será Ricardo Badillo "El Mexicano", quien llegará con una rutina que explotará tanto las particularidades de México como de Chile.

Mientras que la jornada del sábado 24 de enero se cerrará con el astuto humor de Nancho Parra, un clásico que veremos nuevamente en televisión.

¿Quiénes son los encargados de animar el evento?

Marcelo Waddington, el alcalde de la comuna de Chanco, estuvo en Contigo en la Mañana para compartir inéditos detalles sobre el evento.

Además de comentar su gran parrilla musical, anunció que JC Rodríguez y Dani Muñoz conducirán este gran espectáculo.