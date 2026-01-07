¡Un imperdible del verano! Conoce los artistas que deslumbrarán en la nueva edición del Festival de Las Condes - Chilevisión

Chilevisión será el encargado de transmitir la novena edición de El Festival de Las Condes 2026. Un evento que reunirá a grandes artistas tanto nacionales como internacionales.

Este gran espectáculo se llevará a cabo el viernes 30 hasta el sábado 31 de enero y estará bajo la conducción de Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

¿Quiénes son los artistas confirmados?

Hasta la fecha, el evento más destacado de la capital contará con la asistencia de José Luis “Puma” Rodríguez y la española Ana Torroja, quienes encantarán con sus más grandes éxitos en el Parque Padre Hurtado.

Por otro lado, el comediante nacional Luis Slimming le entregará la tan esperada cuota de humor.

¿Dónde se podrá ver el festival?

La novena edición del Festival de Las Condes podrás disfrutarlo completamente en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online y todas sus plataformas digitales, incluyendo nuestra app MiCHV.