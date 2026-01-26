Estos son los artistas y humoristas que se presentarán por día en el Festival de Las Condes 2026 - Chilevisión

El Festival de Las Condes 2026 ya tiene su parrilla completamente confirmada y está todo listo para hacer bailar y reír a todo el país este viernes 30 y sábado 31 de enero.

El Parque Padre Hurtado será el escenario donde cuatro cantantes y dos humoristas buscarán entretener a más de 20 mil asistentes que podrán acudir a cada jornada.

Qué artistas y humoristas estarán el viernes 30 y sábado 31 de enero en el Festival de Las Condes 2026

Con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme en horario estelar, el festival más importante de la capital ya está listo para dar el puntapié a su nueva edición.

Con veladas que tendrán tres presentaciones por día —dos bandas musicales y un humorista—, esta será la programación para el Festival de Las Condes 2026.

Viernes 30 de enero

José Luis "El Puma" Rodríguez

Claudio Michaux

Joe Vasconcellos

Sábado 31 de enero

Ana Torroja

Luis Slimming

Luis Jara

Además, también puedes seguir toda la cobertura del evento de Festival de Las Condes 2026 a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web de Chilevisión.cl y por la app MiCHV.