Estos son los artistas y humoristas que se presentarán por día en el Festival de Las Condes 2026 - Chilevisión

Cuatro cantantes y dos comediantes serán los encargados de entretener, llenar de música y carcajadas a todo el país. Conoce qué artistas estarán sobre el escenario el viernes 30 y el sábado 31 de enero.
Lunes 26 de enero de 2026 | 12:01
El Festival de Las Condes 2026 ya tiene su parrilla completamente confirmada y está todo listo para hacer bailar y reír a todo el país este viernes 30 y sábado 31 de enero.
El Parque Padre Hurtado será el escenario donde cuatro cantantes y dos humoristas buscarán entretener a más de 20 mil asistentes que podrán acudir a cada jornada.
Con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme en horario estelar, el festival más importante de la capital ya está listo para dar el puntapié a su nueva edición.
Con veladas que tendrán tres presentaciones por día —dos bandas musicales y un humorista—, esta será la programación para el Festival de Las Condes 2026.
Además, también puedes seguir toda la cobertura del evento de Festival de Las Condes 2026 a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web de Chilevisión.cl y por la app MiCHV.