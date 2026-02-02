¡Éxito total! Festival de Las Condes lideró rating del viernes y sábado con destacada parrilla de artistas - Chilevisión

El tradicional Festival de Las Condes, en su nueva versión 2026, fue todo un éxito de sintonía que superó por amplio margen a la competencia.

Con las presentaciones de José Luis "Puma" Rodríguez, Joe Vasconcellos, Ana Torroja y Luis Jara; además de las espectaculares rutinas de humor de Claudio Michaux y Luis Slimming, este festival arrasó durante este fin de semana.

Éxito del viernes

El viernes por la noche, la transmisión en vivo de Chilevisión obtuvo un rating online promedio de 660 mil personas, con un peak (910 mil) durante la presentación del comediante y rostro del react de Fiebre de Baile, Claudio Michaux.

En ese mismo horario (21:50 - 02:00 horas), Canal 13 obtuvo un promedio de 305 mil; Mega, 165 mil; y TVN, 183 mil.

¡Arrasando el sábado!

Asimismo, el sábado por la noche, el Festival de Las Condes 2026 vivió su segunda y final jornada, consolidando su liderazgo en audiencia y cerrando una nueva edición del certamen con un alto nivel de sintonía, reafirmando la apuesta del canal por este tipo de eventos.

La transmisión en vivo, conducida por Diana Bolocco y Cristián Riquelme, obtuvo un rating online promedio de 674. 903 mil personas. El peak de la noche fue de 1.057.058 de televidentes durante la aplaudida presentación del comediante Luis Slimming.

En ese mismo horario, entre las 21:40 y 01:45 horas, Canal 13 obtuvo un promedio de 271.379 mil; Mega, 306.527 mil; y TVN, 184.515 mil.

¡Aún quedan festivales!

La alianza entre Chilevisión y la Corporación Cultural de Las Condes para la transmisión de este festival se prolongará hasta 2028.

Próximamente, la señal de los festivales transmitirá también el Festival Vibra Fest Parral (6 y 7 de febrero), el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique (13 y 14 de febrero), Vive el Folklore en Limache (19 y 20 de febrero) y el Festival de Comedia (entre el 21 de febrero y 1 de marzo).