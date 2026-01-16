¡Confirmados! Conoce todos los artistas que estarán en el Festival de Las Condes y cómo canjear las entradas - Chilevisión

Chilevisión volverá a estar a cargo de transmitir la novena edición de El Festival de Las Condes 2026. Un evento donde ya tiene confirmados todos los artistas que harán vibrar a todo Chile.

Con la parrilla totalmente definida, el espectáculo en la comuna del sector oriente se realizará el viernes 30 hasta el sábado 31 de enero en el Parque Padre Hurtado, y estará conducido por Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

Los artistas confirmados para el Festival de Las Condes 2026

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, junto al Director Ejecutivo del Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial, confirmaron en Plan Perfecto quiénes son los artistas que cierran la parrilla del evento.

Tras conocerse la participación de José Luis “Puma” Rodríguez, Ana Torroja y Luis Slimming en el humor; las jornadas de entretención y espectáculo serán complementada por los cantantes Joe Vasconcellos, Luis Jara y el comediante Claudio Michaux.

Por ello, la jornadas de música y risas quedará compuesta de la siguiente manera:

Viernes 30 de enero

José Luis "El Puma" Rodríguez

Claudio Michaux

Joe Vasconcellos

Sábado 31 de enero

Ana Torroja

Luis Slimming

Luis Jara

Cómo conseguir entradas para el Festival de Las Condes 2026

Las entradas para asistir al Festival de Las Condes 2026 se podrán canjear gratuitamente desde el sitio web de la Municipalidad de Las Condes, a partir del jueves 22 de enero desde las 12:00 horas.

Asimismo, se podrán a disposición 20 mil tickets para cada noche y podrán ser retiradas de manera online hasta agotar stock.

El beneficio es EXCLUSIVO para los vecinos de Las Condes con la Tarjeta Residente Vigente, quienes podrán obtener hasta dos entradas por día. Además, es necesario contar con un perfil activo en Ticketmaster, plataforma que emitirá los boletos de manera digital.