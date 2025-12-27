“Prepara las...”: Gala Caldirola sorprendió a su hija con significativo regalo en Navidad - Chilevisión

La influencer decidió cumplir uno de los sueños de la pequeña Luz Elif y aprovechó la Navidad para darle un especial regalo. “Mi mejor regalo es tener salud y trabajo para poder hacer tus sueños realidad", escribió.

Gala Caldirola se la jugó para Navidad y sorprendió a su hija con importante regalo que cumplirá uno de sus grandes sueños.

La influencer compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde registró la emoción de Luz Elif por recibir sus obsequios.

“Mamá Noel llegó a traernos regalitos para impulsar la creatividad y el talento que Luz tiene con el arte y a recordarnos que los sueños sí se cumplen”, escribió.

En un principio la exchica reality capturó a su hija recibiendo juguetes y artículos para desarrollar su pasión por la pintura. Pero al final todo cambió y sorprendió con un especial viaje.

“Ella soñaba con viajar a París y conocer la Torre Eiffel y Santa lo sabía… ¡Prepara las maletas mi niña, nos vamos juntas a París!”, contó Gala Caldirola.

“Y mi mejor regalo es tener salud y trabajo para poder hacer tus sueños realidad y verte siempre sonreír. ¡Me siento tan afortunada y feliz! Tus sueños, son los míos. Tu talento, mi orgullo. Tu risa es mi sonido favorito. ¡Feliz Navidad, amor mío!”, agregó la influencer.

El regalo de Gala Caldirola