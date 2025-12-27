 “Prepara las...”: Gala Caldirola sorprendió a su hija con significativo regalo en Navidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado Hospital del Salvador explica cirugía a madre de ministra Aguilera: “Cumplía con los criterios” Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Revelan solicitudes y formas de pago en caso de corrupción de gendarmes: Reos pedían drogas y carne Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/12/2025 10:06

“Prepara las...”: Gala Caldirola sorprendió a su hija con significativo regalo en Navidad

La influencer decidió cumplir uno de los sueños de la pequeña Luz Elif y aprovechó la Navidad para darle un especial regalo. “Mi mejor regalo es tener salud y trabajo para poder hacer tus sueños realidad", escribió.

Publicado por CHV Noticias

Gala Caldirola se la jugó para Navidad y sorprendió a su hija con importante regalo que cumplirá uno de sus grandes sueños. 

La influencer compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde registró la emoción de Luz Elif por recibir sus obsequios.

Mamá Noel llegó a traernos regalitos para impulsar la creatividad y el talento que Luz tiene con el arte y a recordarnos que los sueños sí se cumplen”, escribió. 

En un principio la exchica reality capturó a su hija recibiendo juguetes y artículos para desarrollar su pasión por la pintura. Pero al final todo cambió y sorprendió con un especial viaje.

“Ella soñaba con viajar a París y conocer la Torre Eiffel y Santa lo sabía… ¡Prepara las maletas mi niña, nos vamos juntas a París!”, contó Gala Caldirola.

Y mi mejor regalo es tener salud y trabajo para poder hacer tus sueños realidad y verte siempre sonreír. ¡Me siento tan afortunada y feliz! Tus sueños, son los míos. Tu talento, mi orgullo. Tu risa es mi sonido favorito. ¡Feliz Navidad, amor mío!”, agregó la influencer. 

El regalo de Gala Caldirola

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025

Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se registró en pleno desierto de Atacama.

27/12/2025

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025