“Una fecha súper dura”: La emoción de Mariana Derderián por la Navidad tras muerte de su hijo - Chilevisión

La actriz se sinceró sobre esta fecha tan especial, que cambió profundamente para ella tras el fallecimiento de su pequeño Pedro en 2024.

Mariana Derderián se refirió a lo complejo que ha sido para ella y su familia vivir la Navidad, luego de la muerte de su hijo Pedro tras un incendio en mayo de 2024.

Durante su podcast Elige a tu vieja, conducido junto a la actriz Ignacia Baeza, compartió sus emociones sobre esta fecha tan especial.

"Se tiene presente. Ese es mi presente. Está conmigo, no tengo duda, está aquí. Pero sí, la Navidad es una fecha súper dura. Este programa es grabado, así que me puedo emocionar tranquilamente, porque no ha pasado y tengo un poco de temor", confesó Derderián.

Mariana Derderián y su reflexión sobre la Navidad

Visiblemente emocionada, la actriz indicó que "en el fondo es como saber que te vas a ir a la mierda y están los días contados para que te vayas a la mierda y empieza una cuenta regresiva".

"Pero soy afortunada, porque lo siento, porque está conmigo, con Leticia, porque está al medio de nosotras", dijo, apuntando al espacio que habría entre ella y su amiga Ignacia.

Ante esto, Baeza sumó con la voz quebrada: "Lo tengo claro. Sí, por eso yo siempre te he dicho que yo creo que este podcast tiene una estrellita que se llama Pedro, y así partió; así que, te amo".

El emotivo momento fue sellado con un beso en la mejilla de Ignacia a Mariana, quien terminó diciendo: "Yo sé que te emocionas conmigo".

Revisa el momento acá: