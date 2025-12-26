 “Una fecha súper dura”: La emoción de Mariana Derderián por la Navidad tras muerte de su hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan solicitudes y formas de pago en caso de corrupción de gendarmes: Reos pedían drogas y carne Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/12/2025 18:25

“Una fecha súper dura”: La emoción de Mariana Derderián por la Navidad tras muerte de su hijo

La actriz se sinceró sobre esta fecha tan especial, que cambió profundamente para ella tras el fallecimiento de su pequeño Pedro en 2024.

Publicado por CHV Noticias

Mariana Derderián se refirió a lo complejo que ha sido para ella y su familia vivir la Navidad, luego de la muerte de su hijo Pedro tras un incendio en mayo de 2024.

Durante su podcast Elige a tu vieja, conducido junto a la actriz Ignacia Baeza, compartió sus emociones sobre esta fecha tan especial.

"Se tiene presente. Ese es mi presente. Está conmigo, no tengo duda, está aquí. Pero sí, la Navidad es una fecha súper dura. Este programa es grabado, así que me puedo emocionar tranquilamente, porque no ha pasado y tengo un poco de temor", confesó Derderián.

Mariana Derderián y su reflexión sobre la Navidad

Visiblemente emocionada, la actriz indicó que "en el fondo es como saber que te vas a ir a la mierda y están los días contados para que te vayas a la mierda y empieza una cuenta regresiva".

"Pero soy afortunada, porque lo siento, porque está conmigo, con Leticia, porque está al medio de nosotras", dijo, apuntando al espacio que habría entre ella y su amiga Ignacia.

Ante esto, Baeza sumó con la voz quebrada: "Lo tengo claro. Sí, por eso yo siempre te he dicho que yo creo que este podcast tiene una estrellita que se llama Pedro, y así partió; así que, te amo".

El emotivo momento fue sellado con un beso en la mejilla de Ignacia a Mariana, quien terminó diciendo: "Yo sé que te emocionas conmigo".

Revisa el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025