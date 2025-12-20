 “Bien cavernícola”: Cony Capelli defiende a Gala Caldirola tras dichos de Gissella Gallardo - Chilevisión
20/12/2025 09:23

“Bien cavernícola”: Cony Capelli defiende a Gala Caldirola tras dichos de Gissella Gallardo

La participante de Fiebre de Baile criticó la actitud de Gallardo, asegurando que no se debe opinar ni reír del cuerpo ajeno y respaldando públicamente a Gala Caldirola.

Publicado por CHV Noticias

Cony Capelli salió en defensa de Gala Caldirola tras una polémica actitud de Gissella Gallardo, la que fue calificada por algunos como "burlesca" mientras se analizaba el “antes y después” de la modelo en un programa de televisión.

Durante el bloque se compararon imágenes antiguas y actuales de distintos rostros del espectáculo, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

"No se habla del cuerpo ajeno"

A través de un comentario de Instagram, la participante de Fiebre de Baile salió en apoyo de Caldirola, asegurando: "Primero, bien cavernícola el tema de los antes y después. No se habla del cuerpo ajeno”.

Y profundizó en su postura señalando: “Es muy incómodo incluso para los panelistas analizar esto porque, ¿cómo lo haces sin herir susceptibilidades?”.

En esa misma línea, recalcó que “el hecho que uno reconozca sus intervenciones no significa que otras personas puedan utilizarlo como modo de burla. Galuchi hermosa, no sólo por fuera sino por dentro, que es la belleza que realmente importa”.

