“Bien cavernícola”: Cony Capelli defiende a Gala Caldirola tras dichos de Gissella Gallardo - Chilevisión

La participante de Fiebre de Baile criticó la actitud de Gallardo, asegurando que no se debe opinar ni reír del cuerpo ajeno y respaldando públicamente a Gala Caldirola.

Cony Capelli salió en defensa de Gala Caldirola tras una polémica actitud de Gissella Gallardo, la que fue calificada por algunos como "burlesca" mientras se analizaba el “antes y después” de la modelo en un programa de televisión.

Durante el bloque se compararon imágenes antiguas y actuales de distintos rostros del espectáculo, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

"No se habla del cuerpo ajeno"

A través de un comentario de Instagram, la participante de Fiebre de Baile salió en apoyo de Caldirola, asegurando: "Primero, bien cavernícola el tema de los antes y después. No se habla del cuerpo ajeno”.