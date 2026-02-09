“Me sentí triste y confusa”: Gala Caldirola rompió el silencio y confirmó quiebre de su relación tras viral pelea - Chilevisión

La modelo se encontraba en pareja con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar, con quien se le habría visto discutiendo en la vía pública hace unas semanas, en un registro que se viralizó en redes sociales.

Este lunes, Gala Caldirola rompió el silencio y confirmó que terminó su relación con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar, con quien tuvo un romance desde agosto de 2025.

La noticia llega luego de que hace unas semanas se viralizara un registro en redes sociales donde se aseguró que la modelo española estaba teniendo una discusión en la vía pública durante la noche con el empresario.

Gala Caldirola y Cristóbal Sumar terminaron su relación

A través de su cuenta de Instagram, Gala, quien se encuentra actualmente en Madrid, España, señaló: "Esto de dar explicaciones me da demasiado TOC, pero para que dejen de especular os quiero contar que sí, hace casi un mes que estoy soltera otra vez".

En esa misma línea, agregó: "Al principio me sentí triste y confusa, ahora me río a ratos y me digo a mí misma: 'Abúrrete'. Quería transparentarlo y soltarlo para que no me sigan preguntando".

"Cuando marcas una dirección y te confundes en la ruta, el GPS no dice: 'Te equivocaste de camino', dice: 'Recalculando ruta para llegar a tu destino'. Es muy incómodo pensar que no podrás llegar como deseabas, pero un error no define el final", indicó Gala.

Finalmente, la modelo concluyó: "Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, si no en aprender de los errores y ser feliz por el camino", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: