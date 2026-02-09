 “Me sentí triste y confusa”: Gala Caldirola rompió el silencio y confirmó quiebre de su relación tras viral pelea - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Salvavidas rescató a niño en Cartagena de ser ahogado y luego fue increpado e insultado Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 13:13

“Me sentí triste y confusa”: Gala Caldirola rompió el silencio y confirmó quiebre de su relación tras viral pelea

La modelo se encontraba en pareja con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar, con quien se le habría visto discutiendo en la vía pública hace unas semanas, en un registro que se viralizó en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Gala Caldirola rompió el silencio y confirmó que terminó su relación con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar, con quien tuvo un romance desde agosto de 2025.

La noticia llega luego de que hace unas semanas se viralizara un registro en redes sociales donde se aseguró que la modelo española estaba teniendo una discusión en la vía pública durante la noche con el empresario.

Gala Caldirola y Cristóbal Sumar terminaron su relación

A través de su cuenta de Instagram, Gala, quien se encuentra actualmente en Madrid, España, señaló: "Esto de dar explicaciones me da demasiado TOC, pero para que dejen de especular os quiero contar que sí, hace casi un mes que estoy soltera otra vez".

En esa misma línea, agregó: "Al principio me sentí triste y confusa, ahora me río a ratos y me digo a mí misma: 'Abúrrete'. Quería transparentarlo y soltarlo para que no me sigan preguntando".

"Cuando marcas una dirección y te confundes en la ruta, el GPS no dice: 'Te equivocaste de camino', dice: 'Recalculando ruta para llegar a tu destino'. Es muy incómodo pensar que no podrás llegar como deseabas, pero un error no define el final", indicó Gala.

Finalmente, la modelo concluyó: "Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, si no en aprender de los errores y ser feliz por el camino", cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Lo último

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026