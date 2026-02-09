“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena - Chilevisión

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda.

Impacto generó el asesinato de un recluso al interior del Complejo Penitenciario de La Serena. Según lo señalado por Gendarmería, un interno habría asesinado a su compañero de celda y practicado canibalismo con su cuerpo.

Por este motivo, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), de la Fiscalía Regional de Coquimbo, concurrió hasta el recinto penitenciario de Huachalalume para investigar la muerte del interno e investigar indicios de antropofagia.

Fiscal entregó más antecedentes de crimen en cárcel de La Serena

El fiscal Eduardo Yáñez reveló que un equipo ECOH se constituyó en la cárcel para indagar la muerte de un interno a manos de su compañero de celda, a quien habría atacado en el cuello con un cuchillo.

"Dentro de lo llamativo y con posterioridad al ataque, habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima. Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal", manifestó Yáñez.