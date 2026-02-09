“Uno de los peores de la historia”: Donald Trump criticó duramente el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 - Chilevisión

El mandatario le dedicó una publicación en su red social al espectáculo de medio tiempo del artista puertorriqueño. "No hay nada inspiracional en este desastre", opinó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 que se celebró este domingo junto a Bad Bunny, en su cuenta de Truth Social.

El puertorriqueño que apuntó en contra del mandatario y de sus políticas migratorias durante la ceremonia de los Grammys una semana antes, fue el encargado de entretener al público y los televidentes alrededor del mundo en 13 minutos.

Su repertorio fue de 12 canciones, con las cuales mostró distintos ritmos latinos y envío mensajes de protesta. Respecto a eso, Trump escribió que "es absolutamente terrible. Uno de los peores de la historia".

"No tiene sentido, es una ofensa a la grandeza de América, y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", agregó.

Además, criticó el idioma y la danza de la presentación: "Nadie entiende una palabra de lo que este tipo dice y el baile es asqueroso, especialmente para los niños que están viéndolo en Estados Unidos y en todo el mundo".

Además, opinó que "no hay nada inspiracional en este desastre de espectáculo de medio tiempo. Y tendrá reseñas increíbles de los medios de fake news, porque no tienen idea de lo que está ocurriendo en el mundo real".