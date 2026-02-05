Condenan a cadena perpetua a hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump - Chilevisión

La justicia estadounidense condenó a cadena perpetua al hombre acusado de asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ryan Ruth, de 57 años, compareció este miércoles en un tribunal federal de Fort Piece donde fue declarado culpable. En septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle asomado entre los arbutos del campo de golf de Trump en el estado de Florida. Luego el uniformado abrió fuego y Ruth escapó. No obstante, el sujeto fue detenido horas más tarde por la policía.