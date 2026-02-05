“Vieja tóxica”: El ácido intercambio entre Carmen Hertz y Claudio Crespo - Chilevisión

El excarabinero, recientemente absuelto en la causa de Gustavo Gatica, protagonizó un cruce en redes sociales con la parlamentaria.

Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, recientemente absuelto por el caso de Gustavo Gatica, protagonizó un duro intercambio con la diputada Carmen Hertz a través de redes sociales.

El cruce inició luego que la parlamentaria (PC) calificara el fallo del 4.° Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal -que indicó que el exuniformado había actuado en legítima defensa- como "un escándalo" y una "vergüenza incalificable".

A renglón seguido, Hertz tildó a Crespo de "criminal" y opinó que se trata de un hecho de "impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo infligido que le significó ceguera total".

A través de X, el excarabinero citó el tuit original de la parlamentaria y le respondió.

"Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia", refiriéndose al infructuoso intento de Hertz por revalidar su escaño en las pasadas elecciones.

Luego, arremetió acusándola de "corrupta", asegurando "que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual". "Carmen Hertz, eres una comunista corrupta", cerró.

En medio de ese intercambio intervino Nadia Ávalos, presidente de una agrupación de Derechos Humanos de Maipú, quien respaldó a Hertz: "Nunca este psicópata tendrá la altura de nuestra compañera. Por cierto, que no cante victoria este carnicero".

Lo anterior gatilló una vez más la respuesta de la parlamentaria, quien señaló: "Los insultos de Claudio Crespo, borrego de perfil criminal, significan que estoy en el lado correcto de la historia".