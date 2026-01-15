“Pido disculpas de buena gana”: Claudio Crespo responde tras polémico meme de Gustavo Gatica - Chilevisión

El excarabinero recién absuelto emitió una declaración pública luego de ser criticado por meme de Gustavo Gatica.

Tras compartir un meme sobre Gustavo Gatica, que muestra a Claudio Crespo posando frente a una tumba con una fotografía del diputado electo y la palabra "octubrismo", el excarabinero emitió una declaración pública a través de sus redes sociales.

"Revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando sacar ojos", dijo el senador Daniel Núñez (PC) en X, plataforma en la que Crespo fue duramente criticado.

¿Qué dijo Claudio Crespo en su declaración pública?

Este jueves, Crespo enfrentó las reacciones del polémico meme y se disculpó dirigiéndose a quienes se sintieron ofendidos, con un texto de 6 párrafos.

El exuniformado comenzó su respuesta mencionando que las lesiones de Gustavo Gatica fueron "un accidente trágico y lamentable que ningún funcionario tuvo la intención de causar o el conocimiento de que podían ocurrir".

Además, aclaró que "la publicación que ha sido calificada entendiblemente como insensible, dice relación con el ocaso de una forma de ver la sociedad en que se amparan las formas violentas para la consecución de fines sociales".

"Pido disculpas de buena gana si dicha publicación ofendió a alguien (...) Asumo que las imágenes puestas se extralimitan en relación al simbolismo que se quiso retratar", explicó.

Por último, en su mensaje pidió a sus seguidores que no la compartan más y que lo apoyen en su momento de "satisfacción" y "alivio" tras ser absuelto, siendo respetuosos con Gatica.