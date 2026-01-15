 “Pido disculpas de buena gana”: Claudio Crespo responde tras polémico meme de Gustavo Gatica - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 18:14

“Pido disculpas de buena gana”: Claudio Crespo responde tras polémico meme de Gustavo Gatica

El excarabinero recién absuelto emitió una declaración pública luego de ser criticado por meme de Gustavo Gatica. 

Publicado por CHV Noticias

Tras compartir un meme sobre Gustavo Gatica, que muestra a Claudio Crespo posando frente a una tumba con una fotografía del diputado electo y la palabra "octubrismo", el excarabinero emitió una declaración pública a través de sus redes sociales.

"Revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando sacar ojos", dijo el senador Daniel Núñez (PC) en X, plataforma en la que Crespo fue duramente criticado.

¿Qué dijo Claudio Crespo en su declaración pública?

Este jueves, Crespo enfrentó las reacciones del polémico meme y se disculpó dirigiéndose a quienes se sintieron ofendidos, con un texto de 6 párrafos.

El exuniformado comenzó su respuesta mencionando que las lesiones de Gustavo Gatica fueron "un accidente trágico y lamentable que ningún funcionario tuvo la intención de causar o el conocimiento de que podían ocurrir".

Además, aclaró que "la publicación que ha sido calificada entendiblemente como insensible, dice relación con el ocaso de una forma de ver la sociedad en que se amparan las formas violentas para la consecución de fines sociales". 

"Pido disculpas de buena gana si dicha publicación ofendió a alguien (...) Asumo que las imágenes puestas se extralimitan en relación al simbolismo que se quiso retratar", explicó. 

Por último, en su mensaje pidió a sus seguidores que no la compartan más y que lo apoyen en su momento de "satisfacción" y "alivio" tras ser absuelto, siendo respetuosos con Gatica. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026